Бывшая сотрудница Минобра Пермского края с подельницей похитили более миллиона рублей из бюджета

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это дело расследовали сыщики из второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. В результате кропотливой работы следователей удалось доказать, что руководитель структурного подразделения Минобра Пермского края и ее сообщница в течение 2016 года придумывали мошеннические схемы, с помощью которых похитили из бюджета региона более 1,1 миллиона рублей.

- Для реализации задуманного, виновными были изготовлены подложные документы о существовании дошкольного образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Пермского муниципального района. Ежемесячно составлялись подложные документы о якобы оказанных услугах в данном учреждении, которые в дальнейшем предоставлялись для выдачи субсидий на возмещение затрат. В действительности организация не существовала и услуг не оказывала, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Приговором суда бывшему руководителю одного из подразделений Минобра назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, пособнице в мошенничестве в виде 3 лет лишения свободы также условно, с испытательным сроком 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми на владельцев кафе могут возбудить уголовное дело за долги по зарплате сотрудникам

14 работникам не была выплачена зарплата за два месяца (Подробнее...)