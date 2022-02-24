В Перми на владельцев кафе могут возбудить уголовное дело за долги по зарплате сотрудникам

Сотрудникам кафе два месяца не выплачивали зарплату. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми государственная инспекция труда провела проверку работы индивидуальных предпринимателей после обращения 14 сотрудников кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды», «Пельмешная».

Работники сообщили, что им не выплатили зарплату за сентябрь и октябрь 2021 года. Факты нарушений инспекцией подтвердились. Материалы проверок направлены в СКР по Пермскому краю для решения вопроса о возбуждении в отношении предпринимателей уголовного дела по статье т. 145.1 УК РФ.

Кроме этого инспекция труда направила в службу судебных приставов материалы о принудительном взыскании с предпринимателей зарплаты сотрудникам кафе.