В Перми мать потеряла 3-летнего сына

Ребенок потерялся во время прогулки в лесу. Фото: Анна Маркова

В Перми 23 февраля потерялся 3-летний ребенок. Как рассказал источник «КП», случай произошел в Дзержинском районе около 13 часов. Мать с двумя детьми 3-х и 7-ми лет отправились на прогулку по лесу около жилого комплекса «Боровики», что на улице Хабаровской. Женщина отвлеклась на несколько минут и из поля зрения пропал ее младший сын. Мама ребенка попыталась найти его самостоятельно, но малыш не откликался. Тогда она позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

- Такой вызов действительно поступал в отдел полиции Дзержинского района, - рассказали в УМВД по городу Перми. – Однако спустя непродолжительное время мама перезвонила и сообщила, что ребенок нашелся. Его передали матери прохожие.

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