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Общество24 февраля 2022 11:12

В Пермском крае окончены поиски 16-летнего подростка

О нем не было известий больше суток
Анна Маркова
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В Березниках найден 16-летний подросток.

В Березниках найден 16-летний подросток.

Фото: архив "КП"

В Березниках найден 16-летний подросток, который не выходил на связь с родными больше суток. Мама парня сообщила «КП», что несколько часов назад ее сын нашелся.

- Мне позвонила знакомая и сказала, что сын пришел к ней, попросил мне перезвонить, - говорит Анна Мещерякова. – С ним все в порядке, я сейчас поеду за ним, заберу домой. Пока не знаю, где он был все это время, сказал, что гулял.

Кстати, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят пользователей соцсетей распространить ориентировку на пропавшего в Перми 16-летнего подростка.

В ночь с 29 на 30 января 2022 года Гулин Тимофей Евгеньевич ушел из дома в Ленинском районе Перми, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.