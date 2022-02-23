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Происшествия23 февраля 2022 16:54

16-летний подросток пропал в Перми

Волонтеры просят помочь в распространении информации
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: группа ВКонтакте поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Фото: группа ВКонтакте поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят пользователей соцсетей распространить ориентировку на пропавшего в Перми 16-летнего подростка.

В ночь с 29 на 30 января 2022 года Гулин Тимофей Евгеньевич ушел из дома в Ленинском районе Перми, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Просьба ко всем - помочь в распространении информации.

Приметы: рост 180-185 см., худощавого телосложения, волосы русые

Был одет: синие джинсы, камуфлированная серо-белая куртка, синие кроссовки с белой подошвой.