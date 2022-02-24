В Перми с крыши дома на женщину упала ледяная глыба

Лед сошел с крыши дома по улице Казахской. Фото: архив "КП"

В Перми 23 февраля около 17.20 минут с крыши дома на пожилую пермячку упала ледяная глыба. Случай произошел по улице Казахская, 106. По информации источника «КП», 56-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Очевидцы вызвали ей «скорую», медики госпитализировали пострадавшую в больницу.

Обслуживает четырехэтажный дом по улице Казахская, 106 управляющая компания «ЭксКом».

В Управлении МВД по городу Перми рассказали, что сообщение в отдел полиции №7 поступало, по данному факту проводится проверка выясняются все обстоятельства произошедшего.

С приходом потепления, случаи падения снега с крыш в Перми появляются в социальных сетях все чаще. Ранее "КП" сообщала, что глыба льда, упавшая с ТЦ Триада на улице Куйбышева, покалечила красный Hyundai. Льдина на Комиссара Пожарского, 12 приземлилась на Ford, а лавина снега, рухнувшая с 18-этажного дома по Николая Островского, 69, приземлилась на автомобиль премиум-класса марки Porsche.