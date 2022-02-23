В пермских соцсетях начали появляться фото легковушек, изуродованных рухнувшим с крыш снегом

Фото: Instagram chp_59

23 февраля в Перми стоит сильная оттепель и как результат – падающий с крыш снег. Такая ситуация происходит практически по всему городу, но кое-где рухнувшая снежная масса и лед стали причиной изуродованных машин, припаркованных возле домов.

На странице в Instagram chp_59 уже появилось несколько фото с таких ЧП. К примеру, глыба льда, упавшая с ТЦ Триада на улице Куйбышева, покалечила красный Hyundai. Льдина на Комиссара Пожарского, 12 приземлилась на Ford, а лавина снега, рухнувшая с 18-этажного дома по Николая Островского, 69, приземлилась на автомобиль премиум-класса марки Porsche.

- О, наш дом, - написала в откликах жительница дома по Николая Островского, 69. - Каждый год одна и та же картина. Каждый год с этой крыши падает снег на машины. В прошлом году вдоль стены никто не стоял, и снег долетел до парковочных мест и накрыл сразу три машины.