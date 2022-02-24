В Пермском крае пропал 16-летний подросток

В Березниках пропал 16-летний Алексей Мещеряков. Его мама не находит себе места, в социальной сети она сообщила, что сын звонил ей вчера, когда она была на работе. Попросил перевести денег на дорогу, так как они живут в пригороде, а он хотел съездить в город. Женщина перевела ему немного денег, а когда позднее позвонила, телефон сына оказался в не зоны доступа.

- Бывало, что он оставался ночевать у друзей, но всегда звонил и предупреждал, - говорит Анна Мещерякова. – Сейчас телефон выключен, друзья не знают, где он.

Одет Алексей был, как на фото. Если у вас есть информация о его местонахождении, позвоните по телефону 89027918275 – Анна Мещерякова.

Кстати, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой просят пользователей соцсетей распространить ориентировку на пропавшего в Перми 16-летнего подростка.

В ночь с 29 на 30 января 2022 года Гулин Тимофей Евгеньевич ушел из дома в Ленинском районе Перми, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.