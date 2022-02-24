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Общество24 февраля 2022 7:23

В Кунгурском районе закрыли ледовую переправу

Ее закрыли из-за теплой погоды
Анна Маркова
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Переправу на реке Сылве закрыли. Фото: Кунгурская служба спасения.

Переправу на реке Сылве закрыли. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгурском районе приостановлена работа ледовой переправы через реку Сылва между Троицей и поселком Ильича. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения. Переправа не работает с 9.00 24 февраля из-за теплой погоды. Передвижение по льду в таких условиях опасно.

Спасатели напоминают, что передвигаться по льду на автомобиле можно только по официальным ледовым переправам. Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет административную ответственность. Этой зимой в Прикамье действовало более 10 ледовых переправ.