В Прикамье открыто 12 ледовых переправ

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае открыто 12 ледовых переправ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Гайнском муниципальном округе открыты 3 ледовые переправы, в Кунгурском муниципальном округе – 2. В Оханском городском округе – одна, в Соликамском городском округе – 3. Также по одной переправе в Косинском муниципальном округе и в Чусовском городском округе.

Помимо этого, в регионе оборудовано 29 мест массового выхода на лед для рыбалки. На них регулярно замеряют толщину льда.

Спасатели напоминают, что передвигаться по льду на автомобиле можно только по официальным ледовым переправам. Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет административную ответственность. Да и в целом опасен для жизни и здоровья.

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