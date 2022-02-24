Летевший из Перми в Стамбул самолёт развернули в воздухе

Аэропорты закрыты на юге России. Фото: Анна Маркова

Пермский аэропорт сообщает об изменениях в расписании в связи с решением Росавиации ограничить полеты над югом страны. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов.

Рейс А4 Пермь - Краснодар совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 Пермь - Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино. Пассажиры могут узнать обо всех изменениях на сайте аэропорта в «онлайн-табло».

Кстати, ранее мы писали о том, что с 30 января 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Намангана в Пермь. Об этом сообщается на сайте воздушного перевозчика.

Также прямые перелеты появятся в Москву, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург. Пока полеты будут доступны в формате «полный эконом».