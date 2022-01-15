Узбекистанская авиакомпания открывает прямые рейсы до Перми

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 30 января 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Намангана в Пермь. Об этом сообщается на сайте воздушного перевозчика.

Также прямые перелеты появятся в Москву, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург. Пока полеты будут доступны в формате «полный эконом». Первый прямой рейс из Намангана в Пермь состоится 30 января на самолете Airbus 320. Минимальная цена билета - 11 600 рублей.

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