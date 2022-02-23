Губернатор Пермского края поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

23 февраля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к сильной половине человечества и поздравил всех пермских мужчин с праздником.

- Дорогие друзья! – обратился Дмитрий Махонин. - Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги семья и Родина, спокойствие и благополучие страны и родного края. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов. Всем, кто сегодня с честью и достоинством несет нелегкую службу в воинских частях и правоохранительных органах, обеспечивая безопасность жителей Пермского края и России.

Ваши самоотверженность, мужество и решительность являются примером для будущего поколения защитников, а также для всех прикамцев, которые своим ежедневным трудом обеспечивают успешное развитие региона.

Желаю вам и дальше честно исполнять свой профессиональный долг, оставаться надежными защитниками государства и опорой своих близких. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра. С праздником!