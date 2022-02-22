В Прикамье осудили мужчину, который насиловал дочь пять лет

. Фото: архив "КП"

Шокирующую историю рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета. В Добрянке осудили отца, который несколько лет насиловал малолетнюю дочь.

На его счету – семь преступлений. Он совершал их с 2016 по 2021 год.

В итоге гражданина по совокупности преступлений приговорили к 18 годам лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.

Напомним, накануне к 16 годам строго режима приговорили насильника из Соликамска. Мужчина заманил маленькую девочку в кусты и совершил там свое циничное преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми осудили насильника с Кислотных дач

На его счету – две пострадавших девушки (Подробнее...)