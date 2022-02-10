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Общество10 февраля 2022 16:51

В Перми осудили насильника с Кислотных дач

На его счету – две пострадавших девушки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми осудили насильника, который орудовал в одном из лесов города. Подробности его преступлений рассказали в краевом следственном комитете.

Первое 41-летний виновный совершил в январе 2021 года. В микрорайоне Кислотные дачи он выследил и изнасиловал 19-летнюю девушку.

А спустя два месяца на этом же месте его жертвой стала 34-летняя лыжница. Мужчина закрыл ей нос и рот, перекрыл дыхательные пути и угрожал убийством. Однако она смогла дать напавшему отпор и избила его лыжной палкой.

Через несколько дней следователи вышли на след насильника и поймали его. Теперь ближайшие 3,5 года жизни он проведет за решеткой – в колонии строгого режима.