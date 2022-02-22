В Перми из здания на Стахановской эвакуировались 100 человек

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Перми из административного здания по улице Стахановской ("Технопарк") эвакуировали 100 человек. В здании произошел пожар, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Пожар локализовали в подвале – горело помещение тира. В тушении участвовали 30 человек личного состава и 13 единиц техники. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Теперь спасателям предстоит выяснить причины инцидента.

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