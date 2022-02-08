В Прикамье на пожаре на птицефабрике погибло 33 тысячи кур

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

8 февраля в Прикамье на птицефабрике «Комсомольская» (поселок Комсомольский) произошел крупный пожар. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 18:30.

Когда пожарные прибыли на место, дым наблюдался из-под кровли птичника. Чуть позже у всего здания обрушилась крыша – погибли около 33 800 кур. Спасти птиц, к сожалению, не удалось. Площадь пожара составила 1 720 квадратных метров.

В его ликвидации участвовали 38 человек и 13 единиц техники. Угроза распространения огня отсутствует. Погибших и пострадавших среди людей нет.

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Жители поселка Комсомольский обсуждают пожар в соцсетях и сообщают, что огонь вспыхнул в корпусе №66.

«Жалко курочек. Заживо сгорели. Пожар произошел в корпусе №66. Я работала на этой птицефабрике полтора года», - делится местная жительница

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