В Пермском крае объявили сбор вещей и денег беженцам из Донбасса

Гуманитарную помощь для жителей Донбасса принимают в Перми.

В Пермском крае объявлен сбор вещей и денег для беженцев из Донбасса. Об этом сообщает администрация губернатора. Минсоцразвития открыло счет для пожертвований. Деньги будут направлены на помощь людям, вынужденным уехать из ЛНР и ДНР. В Прикамье готовы принять 500 человек – в основном, это женщины, дети и пенсионеры.

Если вы готовы оказать финансовую помощь беженцам из Донбасса, реквизиты для перевода:

ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» (является базовым учреждением краевого Минсоца по сбору средств и имеет благотворительный счет в банке):

ИНН 5906008495

КПП 590201001

р/с 40603810749774000007 (рублевый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

Кор.счет 30101810900000000603

Назначение платежа: «Акция по сбору средств для граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР». Также объявлен сбор вещей для прибывающих людей во всех отделах соцзащиты Пермского края.

Гуманитарную помощь можно доставить по адресу г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10, время работы с 9:00 до 18:00. Контактный телефон - 8 (342) 210 95 66, 210 95 68. Там принимают теплые вещи, зимнюю обувь, посуду, продукты питания: чай, сахар, муку, крупы, консервы; сухое детское питание; средства личной гигиены: мыло, зубную пасту, зубные щетки, туалетную бумагу, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники; постельные принадлежности; детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Вещи должны быть целые, чистые и упакованные в пакеты, продукты - в заводской упаковке с длительным сроком хранения.

Напомним, Первую партию беженцев предполагается разместить в пункте временного размещения в Пермском районе. Также их готовы принять в Березниковском городском округе и Бардымском районе.

В регионе в Прикамье создан штаб для координации действий ведомств, которые будут участвовать в приеме людей и обеспечении их всем необходимым.