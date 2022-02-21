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Общество21 февраля 2022 13:33

В Пермском крае разместят 500 беженцев из самопровозглашенных республик Донбасса

Для них подготовили пункт временного размещения
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Александр КОЦ

Прикамье вошло в число тех регионов, где заявили о готовности принять беженцев из республик ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в районе разделительной полосы на Донбассе.

Об этом, в частности, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Первую партию беженцев предполагается разместить в пункте временного размещения в Пермском районе. Также их готовы принять в Березниковском городском округе и Бардымском районе.

В регионе создан штаб для координации действий ведомств, которые будут участвовать в приеме людей и обеспечении их всем необходимым.