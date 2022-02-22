Впервые за две недели заболеваемость коронавирусом в Пермском крае пошла на спад

Фото: permkrai.ru

Роспотребнадзор опубликовал свежую статистку по заболеваемости коронавирусом в Пермском крае. За прошедшие сутки в регионе провели 4 996 ПЦР-исследований, по результатам тестов опасную инфекцию обнаружили у 4 599 прикамцев. Из них 750 - дети до 17 лет включительно.

На сегодняшний день в "красных зонах" стационаров, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии находятся 352 пациента. Из них 123 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 202 человека.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 292 550.

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.

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