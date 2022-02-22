В Перми прокуратура вынесла администрации представление за нечищенные дороги

Осмотр показал неудовлетворительное содержание дорожных объектов в Перми. Фото: Иван Макеев

В Перми сотрудники прокуратуры с Госавтоинспекцией вышли с проверкой на дороги краевой столицы. Они проверили содержание дорог и парковочных мест в городе. Осмотр показал неудовлетворительное содержание дорожных объектов, что влечет за собой небезопасное движение автотранспорта.

- Для устранения нарушений закона и защиты прав жителей, главе города внесено представление, в котором указано на недостатки работы отраслевого департамента, сообщили в прокуратуре Пермского края. - Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.

Кстати, в ходе онлайн "Круглого стола" "Комсомольской правды" в Перми" представители администрации г. Перми, Инспекции государственного жилищного надзора, ГИБДД, Уральского завода противогололедных материалов, Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог поговорили, почему почти каждая зима из-за ненормативного содержания улиц - проблема для пермяков? Как современными способами можно обеспечить безопасность всех горожан? Подробнее смотрите здесь.