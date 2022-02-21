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Общество21 февраля 2022 9:00

Онлайн «Круглый стол» «Зимнее содержание города: новые подходы к старым проблемам»

Участники мероприятия: представители администрации г. Перми, Инспекции государственного жилищного надзора, ГИБДД, Уральского завода противогололедных материалов, Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог
Источник:kp.ru
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почему почти каждая зима из-за ненормативного содержания улиц - проблема для пермяков? Как современными способами можно обеспечить безопасность всех горожан? Об этом говорим в ходе онлайн "Круглого стола" "Комсомольской правды" в Перми" «Зимнее содержание города: новые подходы к старым проблемам» .

Участники мероприятия: представители администрации г. Перми, Инспекции государственного жилищного надзора, ГИБДД, Уральского завода противогололедных материалов, Национальной Ассоциации зимнего содержания дорог.

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