В Перми в этом году отремонтируют участки трех улиц

К дорожным работам приступят в мае, если позволит погода. Фото: Анна Маркова

В Перми в этом году отремонтируют участки проспекта Парковый, улицы Ветлужской и Докучаева. Об этом сообщает администрация Перми. Будет благоустроен участок проспекта Парковый от улицы Зои Космодемьянской до улицы Переселенческой, улицы Ветлужской от улицы Докучаева до границы с Кировским районом и участок улицы Докучаева от улицы Ветлужской до развязки «Сосновый бор».

Здесь отремонтируют проезжую часть и тротуары, рабочие заменять больше 100 тысяч кв. метров асфальта. К работам подрядчик приступит в мае.

Напомним, Глава Прикамья встретился в Москве с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новикова. Темой разговора стала реализация в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дмитрий Махонин сообщил, что все объекты национального проекта на этот год уже законтрактованы. В планах - привести в нормативное состояние 53 участка дорог, 22 из которых в краевой столице.

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