Мост-дублер через Чусовую в Перми строят в 18 метрах от старого

Пролеты моста довели уже до третьей опоры. Фото: ПКК.

Пробки на Чусовском мосту - явление обычное, и пермяки все ждут: когда же, наконец, построят мост-дублер? Ввод в эксплуатацию нового мостового перехода намечен на 2023 год: возведение самого моста должны закончить уже в следующем году, а затем - достроить подъезды к нему.

На какой стадии сейчас находится строительство? Что уже сделано?

Новый мост строят на расстоянии 18 метров от существующего. По конструкции он будет его «близнецом». Протяженность пролетов составит 1,5 километра, а всего мостового перехода - 9,2 километра.

Как рассказал руководитель Дирекции реализации проектов «Пермский край» АО «Стройтрансгаз» Максим Смагин, до конца года должны построить все 14 опор нового моста. Пять из них уже практически готовы, остальные девять возводятся. Для этого задействован флот - плавучие платформы с подъемными кранами. Сваи из-за карстовых полостей приходится забуривать на глубину до 60 метров ниже уровня дна.

Строители подвозят металлические фермы и надвигают их на опоры. Пролеты моста дошли уже до третьей опоры, а до конца года должны добраться до пятой. После этого их начнут надвигать с противоположного, правого берега.

- Общая протяженность уже надвинутой части пролетного строения составляет 172 метра, а по завершении надвижки она составит 1506 метров, - сообщили в АО «Стройтрансгаз».

В районе Пальников уже построили новый путепровод над железнодорожными путями. Фото: ПКК.

Въезды будут четырехполосными

Однако мостовой переход через реку - это далеко не только сам мост. Перед ним со стороны Перми должны сделать четырехполосный подъезд, а также возвести две развязки, чтобы можно было свободно заезжать на переход со стороны Соликамского тракта и Восточного обхода.

За мостом предусмотрен новый широкий путепровод над рельсами Горнозаводской ветки железной дороги. Ведущие с него ветки развязки позволят без проблем добраться до поселков Пальники, Адищево, Конец Гор, Красная Слудка и к дачным кооперативам.

Как продвигаются работы на этих развязках и подъездах?

В АО «Стройтрансгаз» сообщили, что непосредственно перед мостом со стороны города уложили 600 метров асфальта двухполосной дороги, на которую переключили движение. Затем строители приступят к реконструкции существующих двух полос, в итоге въезд на мост станет четырехполосным.

- Новое дорожное полотно рассчитано на проезд до 39 тысяч автомобилей в сутки, оно будет ограничено бордюрным камнем, - сообщили подрядчики.

Расширится до четырех полос и съезд с моста. Там тоже уже появилась новая двухполоска путепровода над железнодорожными путями. На нее также переключили движение.

- На следующем этапе вместо старого путепровода построим новый, одновременно будем реконструировать пять съездов развязки, - обещают в АО «Стройтрансгаз».

Здесь будет въезд со стороны Левшино. Фото: ПКК.

Одну из развязок на левом берегу сдадут в следующем году

Проводится подготовка и к возведению двух развязок перед мостом - на пересечении Соликамского тракта с улицей Корсуньской и Восточного обхода с Цимлянской.

Въезд со стороны Левшино по новой двухуровневой развязке на Соликамском тракте должен быть готов уже в следующем году. Сейчас здесь движение перевели на временную заасфальтированную дорогу и приступили к установке опор будущей конструкции. В этом году, по планам, должны возвести все 7 опор и смонтировать балки пролетов.

- В следующем году здесь соединим путепровод с новыми подъездами и запустим движение, - сообщил Максим Смагин.

Строительство второй развязки перед мостом - на Восточном обходе - запланировано до 2023 года.