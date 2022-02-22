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Общество22 февраля 2022 5:04

Агрегатор такси DiDi прекращает работу в Пермском крае

Это произойдет с 4 марта
Анна Маркова
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае и в России с 4 марта агрегатор такси DiDi прекращает работу. Сообщение об этом появилось на официальном сайте. В компании заявили, что из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов они не смогут обеспечить наилучшие результаты предоставления услуг потребителям.

Напомним, 17 февраля Минтранс Пермского края предложил перекрасить все такси в регионе в красно-белый цвет. Согласно документу, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Депутаты краевого парламента поддержали инициативу.