Агрегатор такси DiDi прекращает работу в Пермском крае

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В Пермском крае и в России с 4 марта агрегатор такси DiDi прекращает работу. Сообщение об этом появилось на официальном сайте. В компании заявили, что из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов они не смогут обеспечить наилучшие результаты предоставления услуг потребителям.

Напомним, 17 февраля Минтранс Пермского края предложил перекрасить все такси в регионе в красно-белый цвет. Согласно документу, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке. Депутаты краевого парламента поддержали инициативу.