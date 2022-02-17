Парламент Прикамья утвердил единый цвет такси

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты краевого парламента поддержали инициативу регионального Минтранса об изменениях в закон о деятельности такси. Об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания Пермского края.

Напомним, Минтранс Пермского края предложил перекрасить все такси в регионе в красно-белый цвет. Согласно документу, легковые такси должны быть оформлены в белый цвет с нанесением на боковую поверхность кузова комбинации красных и белых квадратов в шахматном порядке.

Принятые требования к такси вступят в силу с 1 сентября.

«Новые правила будут действовать в отношении тех, кто только получает разрешение на деятельность по перевозке пассажиров. Ранее выданные документы продолжат действовать до окончания срока, вне зависимости от внешнего вида машин», - добавили в пресс-службе.

Новый дизайн такси визуально мы показывали здесь.