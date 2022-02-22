В Прикамье за два дня инспекторы выявили 127 водителей в опьянении

В Прикамье регулярно проводятся профилактические рейды. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Пермском крае за два дня во время профилактического рейда «Опасный водитель» инспекторы ГИБДД выписали более 8 тысяч административных протоколов за нарушения ПДД.

127 водителей были в состоянии опьянения, в том числе отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 100 водителей, не имели права управления и 23 человека сели за руль лишенные водительского удостоверения.

Одним из частых нарушений водителей, передвигающихся по дорогам края становится выезд на встречную полосу движения, за два дня инспекторы пресекли 74 подобных нарушения. Напомним, по предварительной информации ГИБДД по Пермскому краю, именно выезд на встречную полосу стал причиной автоаварии 21 февраля, в которой погибли 4 человека, еще один в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что пренебрежительное отношение к опасности, неадекватная оценка складывающейся дорожной остановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Это приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

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