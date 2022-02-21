Три спортсмена из Прикамья выступят на Паралимпийских играх

Олег Пономарев и Андрей Романов. Фото: permkrai.ru

Исполком Паралимпийского комитета России утвердил состав команды, которая отправится на XIII зимние Игры в Пекине. В их числе есть три спортсмена из Прикамья.

Все спортсмены - воспитанники спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва Пермского края. А также их трое спортсменов-ведущих: Олег Пономарев и Андрей Романов, Анастасия Багиян и Сергей Синякин, Владимир Хайруллин и Дмитрий Горшков.

Паралимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 13 марта. Все представители Прикамья будут выступать в дисциплинах лыжные гонки и биатлон спорта лиц с нарушением зрения.

Напомним, на завершившихся вчера зимних Олимпийских играх Пермский край представляли 9 спортсменов. На их счету – две "бронзы" и одно "серебро" в копилку национальной команды.

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