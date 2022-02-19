Пермский призер Олимпиады-2022 Евгений Климов рассказал о том, как первый раз прыгнул с трамплина

Евгений на фоне трамплина, где совершил свой первый в жизни прыжок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Евгений Климов буквально на несколько дней прилетел в родную Пермь. На Олимпиаде в Пекине лидер нашей сборной по прыжкам с трамплина помог команде завоевать долгожданную олимпийскую медаль в командных соревнованиях.

Это «серебро» назовут настоящим прорывом – больше полувека наши летающие лыжники ни разу не поднимались на олимпийский подиум.

Теперь Евгению снова нужно улетать – готовиться к новым стартам.

Первая за 54- года российская медаль в прыжки с трамплина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но он согласился пообщаться с журналистами «Комсомолки» - не смог отказать нашим читателям.

Встретиться 28-летний олимпийский призер предложил возле родной спортшколы «Летающий лыжник», где начинал свой долгий путь к спортивному Олимпу. Как раз на фоне трамплина, где совершил свой первый в жизни прыжок.

На этом трамплине был первый старт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Про вас теперь говорят: после долгого перерыва в целых 54 года Евгений Климов принес наконец-то нашей стране олимпийскую медаль. Как вы к этому относитесь?

- В Тик-Токе я увидел смонтированный видеоролик: со стола отрыва трамплина улетает золотой призер Олимпиады-1968 Владимир Белоусов, а приземляюсь я. Вот такой путь – длиной в полвека. Это большая ответственность – принять эстафету от нашего прославленного спортсмена.

- На этом победы не прервутся?

- Надеюсь. В нашей сборной много перспективных молодых спортсменов. Уверен, скоро вы будете знать их фамилии.

- А у юных пермских «летающих лыжников» есть перспективы?

- Думаю, да. Я, когда удается, провожу в спортшколе, в которой начинал, мастер-классы для ребятишек. Мы с ними говорим на одном языке. Сейчас у школы появилось хорошее помещение, не сравнить с тем, что было раньше.

«В нашей сборной много перспективных молодых спортсменов», – говорит Евгений. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Помните свой первый прыжок с трамплина?

- Конечно. Это было в раннем детстве. Было очень страшно. Но как только приземлился, захотелось снова бежать на трамплин.

- Травмы случались?

- К счастью, нет. Помнится, решили прыгнуть вместе с другом в первый раз в разножку. У меня ноги заплелись при приземлении. Лыжи и одежду потом по всей горе пришлось собирать.

- Рано пришли в спорт?

- Я с шести до восьми лет занимался ушу, потом к нам в класс пришел тренер, сказал, что набирает учеников. Отобрал пятерых. Но только я один решился отправиться на занятия.

- Вы – потомственный спортсмен?

- Да нет. Папа у меня работает водителем, мама учительница в начальных классах. Вот моя девушка Антонина имеет отношение к спорту, скажем так, к организационной составляющей. Мы с ней и познакомились в Чайковской академии физкультуры и спорта.

- Как родные отреагировали при встрече? Что говорили?

- Слов было мало. Были объятия. Судя по рассказам, перед телевизором эмоции удалось сдержать разве что нашему коту Хвостику, которого мы 5 лет назад взяли из приюта. Папа выступление не смотрел - был в рейсе. Когда ему сообщили, долго поверить не мог, а потом, как говорит, даже расплакался.

- Медаль родные разглядывали?

- Ну конечно. Правда, Хвостика больше заинтересовала вкусная кошачья еда, которую я ему привез в награду за долгое ожидание и хладнокровие.

- Что можете пожелать читателям «Комсомолки»?

- Не изменять своей мечте, не пугаться трудностей. Тогда все получится.

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