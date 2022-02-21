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Происшествия21 февраля 2022 9:59

В Пермском крае с восьмого этажа упала женщина

Случай произошел в Березниках
Анна Маркова
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Случай произошел в ЖК Любимов. Фото: Подслушано Березники/Вконтакте.

Случай произошел в ЖК Любимов. Фото: Подслушано Березники/Вконтакте.

В Березниках 19 февраля с 8 этажа упала 69-летняя женщина. Случай произошел по улице Прикамская, 7. Очевидцы вызвали на место спасателей и "скорую", так как заметили женщину, стоящую на балконе. Однако помочь ей уже не смогли, она упала и скончалась на месте. Что стало причиной этого поступка, неизвестно.

В СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства.

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