В Пермском крае с восьмого этажа упала женщина

Случай произошел в ЖК Любимов. Фото: Подслушано Березники/Вконтакте.

В Березниках 19 февраля с 8 этажа упала 69-летняя женщина. Случай произошел по улице Прикамская, 7. Очевидцы вызвали на место спасателей и "скорую", так как заметили женщину, стоящую на балконе. Однако помочь ей уже не смогли, она упала и скончалась на месте. Что стало причиной этого поступка, неизвестно.

В СКР по Пермскому краю проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства.

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