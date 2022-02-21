Вратарь «Звезды» отправился на повышение в ФНЛ

Даниил Аржевитин. Фото: ФК "Звезда"

24-летний голкипер пермской «Звезды» Даниил Аржевитин продолжит карьеру в клубе первого дивизиона ФНЛ – в ФК «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба пермской команды.

Всего за «Звезду» футболист сыграл в 33-х матчах. Даниил – коренной пермяк. Начал заниматься футболом в системе пермского «Амкара». После ликвидации клуба в 2018 году перешел в возрожденную «Звезду».

Сейчас подопечные Валерия Петракова, как и «Амкар», готовятся к продолжению сезона в группе «4» ФНЛ-2. Команда проводит сбор в Крымске, что в Краснодарском крае.