«Амкар» провел первую тренировку в Сочи

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» начал второй межсезонный сбор, который пройдет в Краснодарском крае – в городе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Сбор продлится до 5 марта.

Ближайший контрольный матч наша команда проведет 23 февраля. Соперник – один из сильнейших клубов Беларуси – минское «Динамо». 26 февраля будет контрольный матч с брянским «Динамо». 28 февраля – с ростовским СКА. А 3 марта – с «Соколом» из Саратова. Завершится сбор 5 марта контрольной игрой с молодежкой ФК «Сочи» (все – 0+).

Напомним, ранее стан «Амкара» пополнили два новичка – форвард и защитник.