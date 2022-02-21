Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 5:16

Появились подробности ужасного ДТП в Пермском крае, где погибли четыре человека

Выжить удалось пассажирке ВАЗа
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вк "Типичный Соликамск".

Фото: Вк "Типичный Соликамск".

В Пермском крае в ночь на 21 февраля произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, еще один серьезно пострадал.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.

- 21 февраля в 2.30 со стороны Красновишерска в сторону Соликамска двигался ВАЗ-2110, за рулем был 36-летний водитель, - рассказали в Госавтоинспекции. - По предварительной информации, на 20 км автодороги, он пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще одна пассажирка ВАЗа чудом выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения! Передвигаться по дорогам Пермского края нужно учитывая погодные и дорожные условия.

Читать также

Четыре человека погибли в ужасном ДТП в Пермском крае

Еще один в тяжелом состоянии в больнице (Подробнее...)