Появились подробности ужасного ДТП в Пермском крае, где погибли четыре человека

Фото: Вк "Типичный Соликамск".

В Пермском крае в ночь на 21 февраля произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, еще один серьезно пострадал.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.

- 21 февраля в 2.30 со стороны Красновишерска в сторону Соликамска двигался ВАЗ-2110, за рулем был 36-летний водитель, - рассказали в Госавтоинспекции. - По предварительной информации, на 20 км автодороги, он пошел на обгон транспортного средства и столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и три пассажира отечественного автомобиля, еще одна пассажирка ВАЗа чудом выжила, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения! Передвигаться по дорогам Пермского края нужно учитывая погодные и дорожные условия.

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