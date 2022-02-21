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Общество21 февраля 2022 4:47

В Перми за неделю произошло 11 ДТП, в которых три ребенка получили травмы

Инспекторы ГИБДД зарегистрировали более 2600 нарушений правил дорожного движения
Анна Маркова
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Инспекторы зарегистрировали 2608 нарушений ПДД.

Инспекторы зарегистрировали 2608 нарушений ПДД.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми за неделю с 14 по 20 февраля произошло 7 ДТП с пострадавшими, 11 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Такие данные приводит городская ГИБДД.

Инспекторы зарегистрировали 2608 нарушений ПДД. Были выявлены 73 нетрезвых водителя, 42 человека сели за руль без водительского удостоверения, 53 нарушения правил перевозки детей и другие.

В ГИБДД призывают водителей соблюдать ПДД, их нарушение порой влечет за собой к трагическим последствиям. Так, 21 февраля на дороге Соликамск- Красновишерск, в аварии погибли 4 человека.