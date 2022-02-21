В Перми за неделю произошло 11 ДТП, в которых три ребенка получили травмы

Инспекторы зарегистрировали 2608 нарушений ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми за неделю с 14 по 20 февраля произошло 7 ДТП с пострадавшими, 11 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Такие данные приводит городская ГИБДД.

Инспекторы зарегистрировали 2608 нарушений ПДД. Были выявлены 73 нетрезвых водителя, 42 человека сели за руль без водительского удостоверения, 53 нарушения правил перевозки детей и другие.

В ГИБДД призывают водителей соблюдать ПДД, их нарушение порой влечет за собой к трагическим последствиям. Так, 21 февраля на дороге Соликамск- Красновишерск, в аварии погибли 4 человека.