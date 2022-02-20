В Перми пожарные спасли охранника торгового центра, стоявшего на краю крыши

Фото: скриншот видео ЧП ТП Пермь/ВКонтакте

Днем, 19 февраля, с крыши торгового центра "Луч" по улице Куйбышева, 147 грозился спрыгнуть охранник. Как рассказали очевидцы, мужчина был сильно пьян, ходил по краю крыши и кричал: "Эй, внизу, отойдите! Буду прыгать, зарплату не платят, как жить? Дали только половину заработанных денег".

В это время мимо торгового центра проезжала команда пожарных из пятой пожарно-спасательной части, которая возвращалась с пожарно-тактических учений. Очевидец подбежал к ним и обратился за помощью.

- Пожарные подъехали к торговому-центру, один из сотрудников показал им выход на крышу и они поднялись на верх. После переговоров они убедили мужчину слезть с крыши, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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