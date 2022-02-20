Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 10:52

В Перми пожарные спасли охранника торгового центра, стоявшего на краю крыши

Очевидцы сняли произошедшее на видео
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: скриншот видео ЧП ТП Пермь/ВКонтакте

Фото: скриншот видео ЧП ТП Пермь/ВКонтакте

Днем, 19 февраля, с крыши торгового центра "Луч" по улице Куйбышева, 147 грозился спрыгнуть охранник. Как рассказали очевидцы, мужчина был сильно пьян, ходил по краю крыши и кричал: "Эй, внизу, отойдите! Буду прыгать, зарплату не платят, как жить? Дали только половину заработанных денег".

В это время мимо торгового центра проезжала команда пожарных из пятой пожарно-спасательной части, которая возвращалась с пожарно-тактических учений. Очевидец подбежал к ним и обратился за помощью.

- Пожарные подъехали к торговому-центру, один из сотрудников показал им выход на крышу и они поднялись на верх. После переговоров они убедили мужчину слезть с крыши, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные спасли 7-летнюю девочку из горящей квартиры в Перми

ЧП произошло в 16-этажном доме на улице Камчатовской (Подробнее...)