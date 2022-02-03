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Происшествия3 февраля 2022 13:21

Пожарные спасли 7-летнюю девочку из горящей квартиры в Перми

ЧП произошло в 16-этажном доме на улице Камчатовской
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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no_titile

no_titile

Вечером 3 февраля в 16-этажном доме на улице Камчатовской в Свердловском районе Перми произошел пожар.

- Сообщение поступило в 17:14. Загорелась кухня в квартире на седьмом этаже. До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались 25 взрослых и 6 детей. Когда пожарные зашли в квартиру, увидели на балконе 7-летнюю девочку. Огнеборцы вывели ребенка из помещения и передали врачам. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В МЧС добавили, что с огнем удалось справиться в 17:32, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

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