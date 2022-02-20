Пермяков просят спасти жизнь пострадавшему в аварии молодому мужчине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермяков просят сдать кровь для пострадавшего в аварии 31-летнего жителя Кудымкара Дениса Черемных. Как рассказал корреспонденту "Комсомолки" брат пострадавшего Константин, днем 12 февраля в деревне Москвино в Кудымкаре Дениса сбила машина. Водитель с места происшествия скрылся, даже не побеспокоившись о состоянии сбитого им человека.

- К счастью, брата увидели прохожие, - рассказывает Константин. - Они вызывали полицейских и врачей. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии. Вчера его отключили от ИВЛ, он дышит самостоятельно, но в сознание не приходит. До недавнего времени ему делали переливание крови, но мне сказали, что донорская кровь заканчивается, поэтому прошу всех неравнодушных помочь моему брату.

Сдать кровь можно на Пермской краевой станции переливания крови на улице Лебедева, 54 с понедельника по четверг с 8:00 до 13:30; в пятницу — с 8:00 до 13:00. Записаться на сдачу крови можно по телефону (342) 282–53–21 с понедельника по четверг с 11:00 до 15:00, в пятницу — до 14:00.

Пострадавшему нужна первая положительная группа крови. Всех, кто хочет оказать помощь, просят указать, что кровь нужна для Черемных Дениса Анатольевича.

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