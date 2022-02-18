В его организме идет настоящая война: 21-летний парень из Перми мужественно борется с тяжелым заболеванием

Игнат восемь лет борется с тяжелым заболеванием. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Игнат Мальцев - 21-летний парень из Перми - уже восемь лет сражается с острым лимфобластным лейкозом. Юноша перенес пересадку клеток костного мозга и длительное лечение химиотерапией. Несмотря на агрессивное лечение, болезнь трижды возвращалась. Сейчас Игнат принимает необходимые лекарства и находится дома на поддерживающей терапии.

Он даже сумел поступить в колледж на соцпедагога, и подружиться с девушкой. Еще молодой человек любит слушать музыку и посидеть в компьютере, но в жизни Игната есть дни, которые он полностью посвящает своему здоровью.

Каждые две недели парень сдает анализы крови, а каждые два месяца врачи проверяют у него работоспособность новых пересаженных клеток костного мозга. Дело в том, что у пациента на хроническом уровне имеется реакция на трансплантацию костного мозга - РТПХ (реакция Трансплантат против хозяина).

А это значит, что медикам необходимо постоянно проверять работу пересаженных клеток и проводить поддерживающую терапию и лечение.

- Каждые три месяца Игнат выезжает в Санкт-Петербург на полное обследование, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», специалисты которого курируют семью. - Однако не все анализы входят в программу ОМС, часть из них приходится оплачивать самостоятельно. Например, анализ типирования донорской крови, анализ костного мозга для мониторинга молекулярной ремиссии обходятся в 32 000 рублей. Также отдельно оплачивается проезд до места лечения и обратно в сопровождении одного родителя.

В итоге одна такая поездка обходится семье в 50 000 рублей, а год – в 200 000 рублей.

- Фонд давно поддерживает поездки Игната, мы хотим и далее обеспечить молодого человека поддержкой, но для этого нам нужна ваша помощь, - говорят в благотворительном фонде. - Собрав сумму, мы можем не переживать за эти жизненно важные поездки. А Игнат сможет спокойно проходить необходимые обследования и двигаться в направлении улучшения здоровья.

Все, кто готовы оказать посильную помощь Игнату Мальцеву, может сделать это здесь.

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