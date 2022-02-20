Пермяков приглашают на бесплатные экскурсии по экотропам

Фото: prirodaperm.ru

Жителей и гостей Перми приглашают на бесплатные познавательные экскурсии по экологическим тропам. Их проводят представители общественных организаций – «Общество охраны природы» и «Центр экологической культуры и политики», а также лесничие. Они рассказывают интересные факты о природе и напоминают о правилах, которые помогут сохранить наши леса.

Чтобы попасть на познавательную прогулку, нужно собрать группу численностью более 10 человек и направить заявку на электронную почту: mkupgl@mail.ru или позвонить в участковые лесничества по телефонам:

– Верхне-Курьинское участковое лесничество: 8-952-663-75-16;

– Лёвшинское участковое лесничество: 8-902-792-97-42;

– Мотовилихинское участковое лесничество: 8-902-792-94-84;

– Нижне-Курьинское участковое лесничество: 8-952-663-75-08;

– Черняевское участковое лесничество: 8-952-663-75-09.

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