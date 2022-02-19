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Происшествия19 февраля 2022 11:25

Если потребуется, в Пермском крае готовы будут принять беженцев из Донбасса

В МЧС рассказали об эвакуации женщин и детей с территории ДНР и ЛНР
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Александр КОЧЕТОВ

На Донбассе в связи с обострением ситуации на разделительной полосе заявили о начале эвакуации на территорию России женщин и детей. Руководители ДНР сообщают, что речь может идти о сотнях тысяч граждан этой республики.

В МЧС РФ проинформировали, что размещать их будут, прежде всего, в Ростовской области. Затем – в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Московской областях и в Краснодарском крае.

Кроме того, о готовности принять беженцев заявили еще в 26 регионах страны, в том числе, и в Пермском крае.

- Если потребуется, у нас все готово для того, чтобы принять беженцев из ДНР и ЛНР, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.