Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 февраля 2022 6:56

В ДТП на трассе в Пермском крае пострадала 22-летняя девушка

В ликвидации аварии принимали участие кунгурские спасатели и экстренные службы
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

В субботу, 19 февраля, в ДТП с двумя машинами пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения.

Авария произошла около 15:00 при выезде из Кунгура - около развязки трассы Пермь - Екатеринбург. Столкнулись Lada Granta и Lada X-Ray. На место выехали кунгурские спасатели и экстренные службы.

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

- По прибытию спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей. Пострадал один человек - 22-летняя девушка, - рассказали в Кунгурской службе спасения.

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (Подробнее...)