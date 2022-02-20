В ДТП на трассе в Пермском крае пострадала 22-летняя девушка

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

В субботу, 19 февраля, в ДТП с двумя машинами пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщает Кунгурская служба спасения.

Авария произошла около 15:00 при выезде из Кунгура - около развязки трассы Пермь - Екатеринбург. Столкнулись Lada Granta и Lada X-Ray. На место выехали кунгурские спасатели и экстренные службы.

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

- По прибытию спасатели обеспечили противопожарную безопасность автомобилей. Пострадал один человек - 22-летняя девушка, - рассказали в Кунгурской службе спасения.

Фото: Кунгурская служба спасения/Вконтакте

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