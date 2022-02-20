Власти Перми рассказали, сколько человек в этом сезоне посетили каток на набережной Камы

Фото: Пермь первая/ВКонтакте

Этой зимой в Перми впервые построили каток на набережной Камы. Он расположился в амфитеатре спортивной зоны, а общая площадь составила 1100 кв. метров.

Благодаря своему новогоднему оформлению и красивому виду, открывающемуся на зимнюю Каму, он стал не только местом для катания, но и локацией для фотосессий. Несколько дней назад каток закрылся до следующего сезона и глава Перми Алексей Демкин на своей странице в Instagram поделился итогами его работы.

- 23 тысячи посетителей, 500 стаканов с горячим шоколадом, несколько тысяч стаканов чая и кофе и почти 100 литров рождественского безалкогольного глинтвейна – именно таковы итоги работы ледового катка на набережной в этом сезоне. Считаю, что это был удачный опыт, и в будущем каток на набережной станет традиционным, - отметил градоначальник.

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