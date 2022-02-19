Дело о хищении 353 миллионов на стройке пермского зоопарка будут рассматривать в Ленинском суде Перми

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Уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого УКСа Дмитрия Левинского и его подчиненного, начальника отдела технадзора Виталия Габова, зарегистрировали в Ленинском суде Перми.

Судье Сергею Сырову предстоит определить степень вины тех, кого обвиняют в хищении 353 миллионов рублей при строительстве нового пермского зоопарка. Дата рассмотрения дела по существу еще не назначена.

По версии следствия, УКС выступало заказчиком в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству зданий и сооружений нового пермского зоопарка в Индустриальном районе. Его руководитель и подчиненный в составе организованной группы подписывали акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств. При этом подрядчик эти работы фактически не исполнил.

В результате бюджету Пермского края был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 миллионов рублей. На имущество соучастников стоимостью около 80 миллионов рублей наложен арест.

В начале февраля в Ленинском суде Перми уже вынесли приговор Илье Козыреву, который был куратором строительства нового зоопарка со стороны подрядчика «РЖДстрой». Его приговорили к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей.

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