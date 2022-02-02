Пермяки скоро узнают, куда исчезли 353 миллиона рублей со стройки нового зоопарка

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О том, как на ветер были выброшены и осели в чьих-то карманах 353 миллионов рублей во время постройки знакового объекта под названием новый пермский зоопарк, скоро будут рассказывать со скамьи подсудимых фигуранты двух уголовных дел.

Руководитель Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский и его подчиненный обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Уголовные дела утвердили в прокуратуре и скоро передадут в суд.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении генерального директора государственного казенного учреждения и начальника отдела технического надзора, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В рамках уголовного дела проведено порядка сотни различных экспертиз, следователями допрошено более 530 лиц и выполнено не менее 50 обысков и выемок в 16 регионах России, изучен большой объем документации и электронных носителей информации, изъятых в ходе следственных действий.

- По версии следствия, учреждение выступало заказчиком в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству зданий и сооружений нового пермского зоопарка в Индустриальном районе, - прокомментировали в краевой прокуратуре. - Его руководитель и подчиненный в составе организованной группы в период с 2017 по 2018 год подписывали акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств. При этом подрядчик эти работы фактически не исполнил. В результате бюджету Пермского края был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 миллионов рублей. На имущество соучастников стоимостью около 80 миллионов рублей наложен арест.

В прокуратуре также напомнили, что уголовное дело в отношении одного из соучастников преступления ранее выделили в отдельное производство - в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Оно уже рассматривается в суде.