Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 14:36

В Перми очевидцы сообщили о рыбаке, на оторвавшейся льдине

Мужчина дрейфовал по Каме
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина сам смог вернуться к берегу.

Мужчина сам смог вернуться к берегу.

Фото: архив "КП"

В Перми 17 февраля пермяки заметили на Каме в районе улицы 1905 года рыбака, на оторвавшейся льдине от берега. По информации источника «КП», очевидцы позвонили на телефон экстренных служб. Спустя некоторое время, при уточнении информации, звонивший рассказал, что мужчина смог сам вернуться на берег, помощь ему уже не нужна.

В Прикамье в выходные ожидается оттепель, под лучами солнца идет процесс изменения структуры льда, он становится непрочным и рыхлым. В это время выходить на его поверхность крайне опасно. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%, говорят спасатели.

Читать также

В Перми спасли рыбака с оторвавшейся льдины

Спасатели добрались до мужчины на лодке и доставили его на берег (Подробнее...)