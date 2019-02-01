В Перми спасли рыбака с оторвавшейся льдины

СЕГОДНЯ 06:23 2019-02-01T06:23:29+03:00

Спасатели добрались до мужчины на лодке и доставили его на берег

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31 января около 22 часов спасатели доставили на берег рыбака, которого на оторвавшейся льдине унесло в реку. Мужчина рыбачил в неположенном месте возле нижнего бьефа КамГЭСа. Льдина откололась, и рыбак не смог самостоятельно выбраться на берег. К счастью, просящего о помощи мужчину увидели очевидцы, которые позвонили в службу спасения.

- Сотрудники Пермской городской службы спасения на надувной лодке добрались до потерпевшего и доставили его на берег, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Мужчина не пострадал. Причина происшествия – рыбалка в запрещенной двухкилометровой зоне Нижнего бьефа Камской ГЭС.

В ведомстве напомнили рыбакам, что выход на лед в Нижнем бьефе Камской ГЭС категорически запрещен. На обоих берегах выставлены запрещающие аншлаги. Сотрудники транспортной полиции и ГИМС ГУ МВД регулярно проводят рейды и напоминают любителям зимней рыбалки об опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU