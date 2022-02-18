В Прикамье осудили вымогателей, заставивших парня продать собственную квартиру

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснокамский городской суд вынес приговор трем вымогателям, которые похитили человека и требовали у него деньги.

Напомним, история произошла в ноябре 2020 года. В Краснокамске и Перми троих молодых людей задержали за вымогательство. Они выследили 23-летнего парня, насильно усадили в машину и вывезли на кладбище. А затем облили молодого человека бензином и, угрожая оружием, потребовали передать им крупную сумму денег.

Потом парня увезли на съемную квартиру и удерживали там неделю. Не выдержав, запуганный мужчина подписал документы на продажу собственной квартиры. Вырученные деньги - 1 млн 200 тыс. руб., он передал вымогателям.

Как сообщили в пресс-службе суда, вымогатели признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 и 8 лет со штрафом 210 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. В отношении третьего лица уголовное дело было выделено в отдельное производство. В законную силу приговор пока не вступил.

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