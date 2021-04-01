«Привезли на кладбище и облили бензином». В Перми молодые люди вымогали деньги у мужчины

Эти молодые люди могут быть причастны к другим преступлениям. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Краснокамске и Перми троих молодых людей задержали за вымогательство. Методы отнятия денег парни выбрали изощренные. Они потребовали 200 тысяч рублей у 23-летнего жителя Краснокамска. Парень естественно отказал им, после чего товарищи установили за ним наблюдение. В один из дней его насильно усадили в машину и вывезли на кладбище. Молодого человека облили бензином и, угрожая оружием, потребовали передать деньги.

Потом парня увезли на съемную квартиру и удерживали там неделю. Не выдержав, запуганный мужчина подписал документы на продажу собственной квартиры. Вырученные деньги - 1 миллион 200 тысяч рублей, он передал вымогателям.

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали троих участников группы. Одного из них - 22-летнего молодого человека задержали в аэропорту, он собирался лететь на отдых.

Во время обысков у подозреваемых изъяли оружие и документы, доказывающие их причастность к преступлению.

- На квартиру, которую продал потерпевший, следователи наложили арест, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Главный фигурант - 25-летний житель Перми заключен под стражу.

Остальным задержанным суд запретил пользоваться Интернетом и выходить из дома больше чем на 2 часа.

Полицейские считают, что эти люди могут быть причастны к совершению других имущественных преступлений на территории Прикамья. Всех потерпевших просят обратиться по телефонам: 8 (34273) -3-20-02, 8 (34273) -3-21-21.