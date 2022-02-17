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Общество17 февраля 2022 17:01

В Перми строят зарядную станцию для электробуса

Для полной зарядки ему хватит 24 минуты
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Перми строят зарядную станцию для электробуса, который прибудет в наш город для зимнего тестирования на следующей неделе. Ее питание будет осуществляться от трамвайной сети. Об этом рассказали в краевом Минтрансе.

Электробус будет работать на маршруте №50 «Гусарова – Станция Пермь-2» в течение двух месяцев. Зарядная станция расположится только на «Перми II».

Для пополнения заряда батареи электробусу потребуется в среднем 8-10 минут. Полный заряд длится 24 минуты. Погодные условия на этот процесс не влияют.

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