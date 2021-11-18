В феврале на улицах Перми появится электробус

Фото: kamaz.livejournal.com

В феврале 2022 года на улицах Перми появится электробус – автобус, работающий от электропривода. В планах – запустить электробус в тестовом режиме по маршруту автобуса №50. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Губернатор региона пояснил, что в рамках «Транспортной недели» в Москве власти Прикамья подписали соглашение с ПАО «КамАЗ». И предприятие бесплатно поставит в Пермь электробус и две зарядные станции.

Тестовый запуск электробуса покажет то, как его батарея будет работать в пермском климате.